Wandile Duba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wandile Duba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wandile Duba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wandile Duba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wandile Duba {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wandile Duba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına - tarihinde katılmıştır. Wandile Duba'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wandile Duba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wandile Duba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wandile Duba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wandile Duba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wandile Duba şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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