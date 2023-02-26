Wandisile Letlabika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wandisile Letlabika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wandisile Letlabika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wandisile Letlabika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wandisile Letlabika 2 Ağustos 1989 tarihinde Aliwal North, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wandisile Letlabika Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wandisile Letlabika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Wandisile Letlabika'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wandisile Letlabika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wandisile Letlabika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wandisile Letlabika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wandisile Letlabika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Sundowns

16 Temmuz 2013 yılında Bloem. Celtic

25 Eylül 2020 yılında Swallows FC

Wandisile Letlabika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wandisile Letlabika şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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