Wangsong Tan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wangsong Tan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wangsong Tan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wangsong Tan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wangsong Tan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wangsong Tan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wangsong Tan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wangsong Tan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wangsong Tan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wangsong Tan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wangsong Tan 19 Aralık 1985 tarihinde Chengdu, Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 谭望嵩 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wangsong Tan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 9 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Wangsong Tan'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wangsong Tan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wangsong Tan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Wangsong Tan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wangsong Tan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında HN Jianye

5 Şubat 2015 yılında CQ Lifan

9 Ocak 2017 yılında TJ Teda

Wangsong Tan kimdir

Wangsong Tan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wangsong Tan şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sichuan Guancheng

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Wangsong Tan nereli

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