Waniss Taibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waniss Taibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Waniss Taibi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Waniss Taibi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Waniss Taibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waniss Taibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waniss Taibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waniss Taibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waniss Taibi 7 Mart 2002 tarihinde Limoges şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waniss Taibi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Waniss Taibi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Waniss Taibi'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Waniss Taibi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taibi.waniss/

Waniss Taibiboyu ve yaşı kaç

Waniss Taibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Waniss Taibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Waniss Taibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waniss Taibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Angers SCO U19

1 Temmuz 2019 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2021 yılında Angers SCO

Waniss Taibi kimdir

Waniss Taibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waniss Taibi şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US De La Bastide (2010-2012), US Vigenal Bastide (2012-2013), Limoges FC (2013-2017), Angers SCO (2017-2019)

Waniss Taibi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U20 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Waniss Taibi nereli

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