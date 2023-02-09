Warley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Warley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Warley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Warley 27 Aralık 1999 tarihinde Brasilia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Warley Armentano dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Warley Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H SOCCER yapmaktadır. Warley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 14 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Warley'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Warley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Warley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Warley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Warley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2019 yılında Rio Branco

30 Nisan 2019 yılında Paraná U20

1 Ocak 2020 yılında Paraná

13 Şubat 2020 yılında Concórdia-SC

30 Haziran 2020 yılında Paraná

2 Temmuz 2020 yılında Concórdia-SC

1 Eylül 2020 yılında Novorizontino

28 Ocak 2021 yılında Concórdia-SC

21 Mayıs 2021 yılında Criciúma EC

14 Eylül 2021 yılında Marcílio Dias

7 Ocak 2022 yılında Piracicaba

12 Nisan 2022 yılında EC Bahia

11 Ağu 2022 yılında Piracicaba

14 Ağu 2022 yılında Sampaio Corrêa

Warley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Warley şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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