Warner Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warner Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Warner Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Warner Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Warner Brown 19 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Warner Brown Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Dymension yapmaktadır. Warner Brown, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Warner Brown'nin NS Mura ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Warner Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Warner Brown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Warner Brown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Warner Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2022 yılında Rochester NY

31 Aralık 2022 yılında Tivoli Gardens FC

16 Ocak 2023 yılında NS Mura

Warner Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Warner Brown şuan NS Mura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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