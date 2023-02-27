Warner Hahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warner Hahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Warner Hahn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Warner Hahn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Warner Hahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warner Hahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Warner Hahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warner Hahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Warner Hahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Warner Hahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Warner Hahn 15 Haziran 1992 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Surinam,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Warner Lloyd Hahn şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Warner Hahn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Sports Group yapmaktadır. Warner Hahn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Warner Hahn'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Warner Hahn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/warnerhahn/

Warner Hahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Warner Hahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Warner Hahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Warner Hahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2007 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2008 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2009 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2011 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2012 yılında FC Dordrecht

1 Temmuz 2014 yılında Feyenoord

1 Eylül 2014 yılında PEC Zwolle

30 Haziran 2015 yılında Feyenoord

1 Ocak 2017 yılında Excelsior

30 Haziran 2017 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2017 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında RSC Anderlecht

4 Ağustos 2021 yılında Go Ahead Eagles

9 Şubat 2022 yılında IFK Göteborg

9 Ocak 2023 yılında Kyoto Sanga

Warner Hahn kimdir

Warner Hahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Warner Hahn şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexandria '66, Sparta Rotterdam, Ajax

Warner Hahn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Surinam takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Warner Hahn nereli

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