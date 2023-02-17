Warre Smet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warre Smet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Warre Smet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Warre Smet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Warre Smet 25 Mart 2004 tarihinde Lokeren şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Warre Smet Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Warre Smet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Warre Smet'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Warre Smet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Warre Smet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Warre Smet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Warre Smet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Warre Smet şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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