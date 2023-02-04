Warren Kamanzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warren Kamanzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Warren Kamanzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Warren Kamanzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Warren Kamanzi 11 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Norveç,Ruanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Warren Håkon Christofer Kamanzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Warren Kamanzi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Warren Kamanzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Warren Kamanzi'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Warren Kamanzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Warren Kamanzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Warren Kamanzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Warren Kamanzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2020 yılında Rosenborg

15 Ocak 2021 yılında Ranheim IL

31 Aralık 2021 yılında Rosenborg

11 Ocak 2022 yılında Tromsø IL

2 Ocak 2023 yılında Toulouse

Warren Kamanzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Warren Kamanzi şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Warren Kamanzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Freidig, Strindheim IL (?-2015), Rosenborg BK (2015-2017)

Norveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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