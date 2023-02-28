Warren Lloyd Mac Starsky Ondo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warren Lloyd Mac Starsky Ondo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Warren Lloyd Mac Starsky Ondo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Warren Lloyd Mac Starsky Ondo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Warren Lloyd Mac Starsky Ondo 31 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gabon uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Warren Lloyd Mac Starsky Ondo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Warren Lloyd Mac Starsky Ondo'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Warren Lloyd Mac Starsky Ondo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Warren Lloyd Mac Starsky Ondo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Warren Lloyd Mac Starsky Ondo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Warren Lloyd Mac Starsky Ondo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

Warren Lloyd Mac Starsky Ondo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Warren Lloyd Mac Starsky Ondo şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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