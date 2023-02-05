Warren Tchimbembe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warren Tchimbembe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Warren Tchimbembe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Warren Tchimbembe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Warren Tchimbembe 21 Nisan 1998 tarihinde Gonesse şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kongo,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Warren Tchimbembe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Warren Tchimbembe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Warren Tchimbembe'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Warren Tchimbembe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/warrenfauco/

Warren Tchimbembe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Warren Tchimbembe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Warren Tchimbembe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Warren Tchimbembe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Troyes

23 Temmuz 2020 yılında FC Metz

28 Ocak 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında FC Metz

2 Ağu 2022 yılında Guingamp

30 Haziran 2023 yılında FC Metz

Warren Tchimbembe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Warren Tchimbembe şuan Guingamp takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Warren Tchimbembe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kongo Cumhuriyeti takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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