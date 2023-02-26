Waseem İsaacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waseem İsaacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waseem İsaacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waseem İsaacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waseem İsaacs 16 Ocak 1991 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waseem İsaacs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Waseem İsaacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Waseem İsaacs'nin Swallows FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Waseem İsaacs Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/wisaacs_3?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Waseem İsaacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Waseem İsaacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Waseem İsaacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waseem İsaacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Cape Town

1 Ocak 2011 yılında Michalovce

1 Temmuz 2014 yılında Vasco Da Gama

4 Ağustos 2014 yılında Milano United

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2016 yılında All Stars

1 Ocak 2017 yılında FC Cape Town

1 Temmuz 2019 yılında Stellenbosch FC

30 Kasım 2020 yılında All Stars

29 Temmuz 2021 yılında Stellenbosch FC

14 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

Waseem İsaacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waseem İsaacs şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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