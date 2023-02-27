Washington Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Washington Corozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Washington Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Washington Corozo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Washington Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Washington Corozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Washington Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Washington Corozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Washington Corozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Washington Corozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Washington Corozo 9 Temmuz 1998 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Washington Bryan Corozo Becerra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Washington Corozo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DBS_SPORTS yapmaktadır. Washington Corozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Washington Corozo'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Washington Corozo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/washingtoncoro4

http://www.instagram.com/washingtoncorozo11/

Washington Corozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Washington Corozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Washington Corozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Washington Corozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Independiente B

1 Ocak 2016 yılında Independ. U20

1 Temmuz 2016 yılında Independiente

10 Ocak 2020 yılında Sport. Cristal

1 Temmuz 2021 yılında UNAM Pumas

30 Haziran 2022 yılında Sport. Cristal

7 Temmuz 2022 yılında Austin

31 Aralık 2022 yılında Sport. Cristal

Washington Corozo kimdir

Washington Corozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Washington Corozo şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Alfaro Moreno (-7/2011), CS Norte América (7/2011-7/2012)

Washington Corozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 20 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Washington Corozo nereli

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