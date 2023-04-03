Wataru Goto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wataru Goto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Wataru Goto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wataru Goto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.