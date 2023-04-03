Wataru Goto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wataru Goto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wataru Goto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Wataru Goto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Wataru Goto {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 後藤 亘 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Wataru Goto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Wataru Goto'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Wataru Goto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Wataru Goto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Wataru Goto şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
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