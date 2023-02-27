Wataru Harada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wataru Harada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wataru Harada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wataru Harada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wataru Harada 22 Temmuz 1996 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 原田 亘 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wataru Harada Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wataru Harada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Wataru Harada'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Wataru Harada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wataru Harada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wataru Harada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wataru Harada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Nipp. Sp. Sc. U

1 Şubat 2019 yılında FC Imabari

9 Ocak 2022 yılında Sagan Tosu

Wataru Harada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wataru Harada şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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