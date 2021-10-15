Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor? Kardeşlerim dizisi nerede, hangi ilçede çekiliyor?Nehir temizliği faciayla sonuçlandı! 11 öğrenci boğularak öldü!ATV canlı yayın Kardeşlerim dizisi 24. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle16 Ekim 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Ak Kan Bezi Yangısı ne demek, TDK'ya göre Ak Kan Bezi Yangısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Leicester City - Manchester United maçı canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linkiSemiha Yankı korku dolu anları anlattı! Armağan Çağlayan'a konuştu: "Adam üzerimi parçaladı"Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün 16 Ekim 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranı 2021Her şey tuvaletten çıktıktan sonra oldu! Talihsiz adam oturduğu sandalyede hayatını kaybettiManchester City - Burnley maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linki
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Watford 0 - 5 Liverpoool | Maç sonucu, özeti

Watford 0 - 5 Liverpoool | Maç sonucu, özeti

İngiltere Premier Ligin 8.hatfasında Liverpool deplasmanda konuk olduğu Watford'u 5-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Konuk takımda 3 gol atan Brezilyalı forvet Roberto Firmino maça damgasını vurdu.

Watford 0 - 5 Liverpoool | Maç sonucu, özeti

Avrupa futbolunun en kaliteli ve heyecanlı ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından yeniden başladı. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasında milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford evinde Liverpool'u konuk etti. 

Konuk takım mücadeleyi 9.dakikada Mane, 54.dakikada Salah ve  37., 52. ve 90.dakikada Roberto Firmino kaydetti. Bu sonuçla 18 puana yükselen Liverpool maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 

Liverpool ligde önümüzdeki hafta Manchester United'a konuk olacak. 

Watford- Liverpool maçının özetini izlemek için tıklayınız.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
23
0
0
0
4
110
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT