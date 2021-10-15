Watford 0 - 5 Liverpoool | Maç sonucu, özeti

Avrupa futbolunun en kaliteli ve heyecanlı ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından yeniden başladı. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasında milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford evinde Liverpool'u konuk etti.

Konuk takım mücadeleyi 9.dakikada Mane, 54.dakikada Salah ve 37., 52. ve 90.dakikada Roberto Firmino kaydetti. Bu sonuçla 18 puana yükselen Liverpool maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Liverpool ligde önümüzdeki hafta Manchester United'a konuk olacak.

Watford- Liverpool maçının özetini izlemek için tıklayınız.