Avrupa futbolunun en kaliteli ve heyecanlı ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından yeniden başlıyor. Bu kapsamda 8. hafta karşılaşmasında Watford ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Watford - Liverpoool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

WATFORD - LİVERPOOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Watford - Liverpoool maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Watford'da, Vicarage Road Stadyumu'nda oynanacak.

WATFORD - LİVERPOOOL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Watford - Liverpoool maçı S Sport ve S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

