Watts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Watts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Watts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Watts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Watts 14 Temmuz 2005 tarihinde Funchal şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Martim Gustavo Silva Watts Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Watts Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Watts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Nacional U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Nacional U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Watts'nin CD Nacional U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Watts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Watts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Watts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Watts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nacional Sub-15

1 Ocak 2020 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2020 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2021 yılında Nacional S17

1 Temmuz 2022 yılında Nacional U19

Watts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Watts şuan CD Nacional U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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