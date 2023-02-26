Wayde Jooste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wayde Jooste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wayde Jooste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wayde Jooste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wayde Jooste 27 Eylül 1991 tarihinde Port Elizabeth, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Wayde Russel Jooste şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wayde Jooste Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sprint MG yapmaktadır. Wayde Jooste, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wayde Jooste'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wayde Jooste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wayde Jooste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wayde Jooste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wayde Jooste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2013 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2016 yılında Golden Arrows

16 Temmuz 2019 yılında Highlands Park

6 Ekim 2020 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Maritzburg Utd.

Wayde Jooste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wayde Jooste şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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