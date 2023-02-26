Wayde Jooste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wayde Jooste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wayde Jooste kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wayde Jooste ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Wayde Jooste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wayde Jooste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wayde Jooste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wayde Jooste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wayde Jooste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wayde Jooste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wayde Jooste 27 Eylül 1991 tarihinde Port Elizabeth, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Wayde Russel Jooste şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wayde Jooste Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sprint MG yapmaktadır. Wayde Jooste, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wayde Jooste'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wayde Jooste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wayde Jooste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Wayde Jooste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wayde Jooste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2013 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2016 yılında Golden Arrows

16 Temmuz 2019 yılında Highlands Park

6 Ekim 2020 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Maritzburg Utd.

Wayde Jooste kimdir

Wayde Jooste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wayde Jooste şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Wayde Jooste nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Washington Arubi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Washington Arubi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Washington Arubi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Washington Arubi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enson Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enson Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enson Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enson Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Watenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Watenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Watenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Watenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan David Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan David Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan David Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi