Wayde Lekay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wayde Lekay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wayde Lekay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wayde Lekay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wayde Lekay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wayde Lekay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wayde Lekay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wayde Lekay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wayde Lekay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wayde Lekay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wayde Lekay 9 Mayıs 1997 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wayde Lekay Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime Sports Management yapmaktadır. Wayde Lekay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Wayde Lekay'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Wayde Lekay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wayde Lekay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Wayde Lekay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wayde Lekay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2017 yılında SuperSport Res.

31 Ağustos 2018 yılında Glendene Utd.

1 Ağustos 2019 yılında Steenberg Utd.

18 Ekim 2020 yılında TS Galaxy FC

15 Ağustos 2022 yılında Cape Town City

Wayde Lekay kimdir

Wayde Lekay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wayde Lekay şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stellenbosch FC, Avendale Athletico

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Wayde Lekay nereli

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