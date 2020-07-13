ABD'de mobile ve ev eşyaları satan e- ticaret şirketi Wayfair inanılmaz bir konu ile gündeme geldi. Şirketin internet sitesi üzerinden kaçırılan çocukları online olarak sattığı iddia edildi.İddiaların gerçek olup olmadığı bilinmezken yetkililer durumu yalanladı. Bizlerde sizler için sosyal medya ve internet arama motorlarında merak edilen Wayfair nedir? Wayfair skandalı nedir? sorularının cevaplarını araştırdık. İşte detaylar...

WAYFAİR NEDİR?

Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. 2002 yılında kurulan şirket eskiden CSN Mağazaları olarak biliniyor. Dijital platformları 11 binden fazla global tedarikçiden 14 milyon ürünü sunuyor. Çevrim içi şirketin merkezi Boston ve Massachusetts'te bulunmaktadır. Wayfair'in ABD'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisleri ve depoları bulunmaktadır.

Wayfair beş markalı perakende web sitesi işletmektedir, bunlar ana Wayfair sitesi, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.

WAYFAİR SKANDLI NEDİR?

Reddit adlı forumdaki bir kişinin Wayfair sitesinde satılan basit büro dolaplarının ve yastıkların astronomik rakamlarda olduğunu bu ürünlerin başında yazılan isimlerin kaçırılan çocukların soy isimleriyle ayni olduğunu söylemesiyle başladı.

Ayni urun başında isim yokken ucuz ama isim varsa on binlerce dolara satıldığını anlaşıldı. Olayı birçok kişi araştırınca benzer kayıp çocuk ve satışta olan ürün ortaya çıktı.

Kısa surede yarım milyon tweet atılmasına ragmen, Twitter Algoritmasi Trend listesine eklemedi. Wayfair ile ilgili yazılara bakmak isteyen herkes "Az sonra okuyacağınız şeyler yanlıştır' uyarılı Fact Check'le karşılaştı.

Wayfair önce ürünlerin endüstriyel olduğu için makul rakamlar olduğunu söyledi. Akabinde ise sistemde problem olduğunu ve ürünlerin silineceğini söyleyerek tüm şüpheleri üzerine çekti. Bu aşamada insanlar olayı araştırmaya başladılar.

Fiyatı düşürülen ürünlere girip isim bölümüne kaçırılan çocukların isim ve soy ismi yazıldığı anda sistem otomatik olarak tekrar on binlerce dolar fiyat yazmaya başladı.

Arkada Dekor olsun diye korunan kitaplara bakıldığında kitapların stanism ve organ ticareti gibi konular hakkında yazılan ve kolayca bulunamayacak kitaplar olduğu fark edildi.

Öte yandan kaybolan oyuncu Naya Rivera ve onunla alakalı olan ürün kadının ismi, doğum tarihi, kaçırıldığı yer, ve kaybolduğu yerin kaç metrekare olduğu satılan ürüne şifrelenmiş şekilde yazıyor.

YETKİLİLER NE DEDİ?

Newsweek’e konuşan Wayfair yetkilileri ürünlerin bu kadar pahalı olması söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında şu ifadeleri kullandı:

Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık."