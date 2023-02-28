Wbeymar Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wbeymar Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wbeymar Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wbeymar Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wbeymar Angulo 6 Mart 1992 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. Ermenistan,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Վբեյմար Անգուլո / Wbeymar Angulo Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wbeymar Angulo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Wbeymar Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wbeymar Angulo'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wbeymar Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wbeymar Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wbeymar Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wbeymar Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Bogotá FC

1 Ocak 2011 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2012 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

27 Ocak 2014 yılında Murciélagos

31 Temmuz 2015 yılında Gandzasar

1 Ocak 2021 yılında Ararat-Armenia

16 Ocak 2023 yılında Alashkert

30 Haziran 2023 yılında Ararat-Armenia

Wbeymar Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wbeymar Angulo şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Wbeymar Angulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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