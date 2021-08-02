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We dont need help ne demek? Anlamı ne?

Twitter'de #wedontneedhelp etiketi ile yapılan paylaşımların ardından bu etiketin anlamı merak konusu oldu. Peki We dont need help ne demek? Anlamı ne?

We dont need help ne demek? Anlamı ne?

Türkiye'de devam eden orman yangınları nedeniyle sosyal medyada paylaşılan #helpturkey etiketlerinin ardından bu kez de #wedontneedhelp etiketi Twitter'da gündem oldu. İngilizce olan bu etiketin anlamı da merak konusu olunca internet arama motorlarında We dont need help ne demek? Anlamı ne?  sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar... 

WE DONT NEED HELP NE DEMEK? ANLAMI NE?

Twitter'da gündem olan We dont need help kelimesinin Türkçe anlamı," Bizim yardıma ihtiyacımız yok" veya " Yardıma ihtiyacımız yok" olarak söylenebilir.

We dont need help ne demek? Anlamı ne?

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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