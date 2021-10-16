Web Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Web Programcısı Maaşları, Web Programcısı İş İlanları

Web Programcısı görev tanımı nedir, Web Programcısı ne iş yapar, Web Programcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Web Programcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Web Programcısı Tanımı;

Web sayfası tasarlayan ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan kişidir.

Web Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Web Programcısı Maaşları

Web Programcısı maaşı ortalama aylık 3.170 - TL’dir. En düşük Web Programcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.780 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Web Programcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Web Programcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Web Programcısı Ne İş Yapar?

Web programcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İhtiyaçları değerlendirmek ve istenilen projeyi analiz etmek,

b) İhtiyaçlar doğrultusunda araştırma yapmak,

c) Analiz edilen projeyi küçük bölümlere ayrıştırmak,

d) Web sitesinin görsel (arayüz) tasarımını yapmak,

e) Web sitesinin temel veri tabanı ihtiyaçlarını karşılamak ve kod yazmak,

f) Arayüz ile veri tabanı uyumluluğunu denetlemek,

g) Tasarlanan sitenin yerel yayınını yapmak ve test etmek,

h) Web sitesini yayınlamak ve yönetmek,

i) Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Web Programcısı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Web Ve Çoklu Ortam Geliştiricileri

Web Programcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Web Programcısı mesleğinin meslek kodu 2513.02 olarak belirlenmiştir



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