Web Sitesi Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Web Sitesi Yöneticisi görev tanımı nedir, Web Sitesi Yöneticisi ne iş yapar, Web Sitesi Yöneticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Web Sitesi Yöneticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Web Sitesi Yöneticisi Tanımı;

Kuruluşun gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için geliştiriciler ve editörler ile birlikte çalışan şirket İYS'nizi yöneten kişidir.

Web Sitesi Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Web Sitesi Yöneticisi Maaşları

Web Sitesi Yöneticisi maaşı ortalama aylık 7.800 - TL’dir. En düşük Web Sitesi Yöneticisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Web Sitesi Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Web Sitesi Yöneticisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Web Sitesi Yöneticisi Ne İş Yapar?

Web Sitesi Yöneticisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Web Sitesi Yöneticisi Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Web Teknisyenleri

Web Sitesi Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Web Sitesi Yöneticisi mesleğinin meslek kodu 3514.03 olarak belirlenmiştir



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