Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi Maaşları

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi maaşı ortalama olarak aylık 8350_TL'dir. En düşük Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi maaşı 7050_TL, En yüksek ise 9650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3514.04

Meslek Adı :

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Web Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi; İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; web uygulamaları için içerik tespiti ve teknik analiz yapan, web siteleri ve uygulamaları için model, prototip ve kullanıcı arayüzü geliştiren, dijital medya ve türevlerini geliştirmek için analiz yapan, çoklu ortam uygulamaları için görsel ve fonksiyonel tasarım yapan ve bu tasarımı uygulayan, mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İSG önlemleri almak,

b)Çevre koruma önlemleri alınmasını sağlamak,

c)Kalite uygulamalarını yürütmek,

d)İş organizasyonu yapmak,

e)Web uygulamaları için içerik tespiti ve teknik analiz yapmak,

f)Kurumsal web varlık standartlarını ve gereksinimlerini belirlemek,

g)Fonksiyonel içerik ve testleri yapmak,

h)Teknik sorunları ve kısıtlamaları gözden geçirmek,

i)Web siteleri ve uygulamaları için model, prototip ve kullanıcı arayüzü geliştirmek,

j)Dijital medya ve türevlerini geliştirmek için analiz yapmak,

k)İçeriği hazırlamak,

l)Fikirler geliştirmek ve alternatifler sunmak,

m)Teknik sınırlamaları tanımlamak, işlevsel ve görsel tanımlamaları hazırlamak ve sunmak,

n)Ön tasarımı oluşturmak,

o)Çoklu ortam uygulamaları için görsel ve fonksiyonel tasarım yapmak,

p)Navigasyon ve temel tasarımı tanımlamak,

q)Kullanıcı arayüzünü, görsel çekiciliği ve fonksiyonel tasarımı hazırlamak,

r)Geliştirme ve değerlendirme için prototip üretmek,

s)Tasarımı işletme amaçları açısından kontrol etmek,

t)Tasarım sürecini belgelendirmek,

u)Çoklu ortam tasarımını uygulamak,

v)Uygulama bileşenlerini oluşturmak ve birleştirmek,

w)Yeniden kullanılabilir bileşenleri tanımlamak, oluşturmak ve birleştirmek,

x)Fonksiyonel ve kullanıcı arayüz tasarımını uygulamak,

y)Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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