Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu Maaşları

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 8300_TL'dir. En düşük Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu maaşı 7300_TL, En yüksek ise 9300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2513.07

Meslek Adı :

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Web Ve Çoklu Ortam Geliştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi; İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; web uygulamaları için içerik tespiti ve teknik analiz yapan, web sitelerini ve uygulamalarını tasarlayan ve geliştiren, dijital medya ve türevlerini geliştirmek için analiz yapan, çoklu ortam uygulamaları için görsel ve fonksiyonel tasarım yapan ve bu tasarımı uygulayan, çoklu ortam prodüksiyonu sağlayan, web sayfalarının ve çoklu ortam uygulamalarının testlerini gerçekleştiren, biriminin iş planlamasını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İSG önlemleri almak,

b)Çevre koruma önlemleri alınmasını sağlamak,

c)Kalite uygulamalarını yürütmek,

d)İş organizasyonu yapmak,

e)Web uygulamaları için içerik tespiti ve teknik analiz yapmak,

f)Kurumsal web varlık standartlarını ve gereksinimlerini belirlemek,

g)Alternatif fikirler geliştirmek ve sunmak,

h)Fonksiyonel içerik testleri yapmak,

i)Teknik sorunları ve kısıtlamaları gözden geçirmek,

j)Web sitelerini ve uygulamalarını tasarlamak ve geliştirmek,

k)Kullanılacak web mimarisini belirlemeye katkıda bulunmak,

l)Model ve prototip geliştirmek,

m)Web sitesi uygulama modelleri ve kullanıcı arayüzünü geliştirmek,

n)Web tasarım araçlarını ve uygulamaları seçmek,

o)Dijital medya ve türevlerinin tasarımı için analiz yapmak,

p)İç ve dış müşteri ihtiyaçlarını tanımlamak için veri toplamak,

q)Fikirler geliştirmek ve alternatifler sunmak,

r)Teknik sınırlamaları tanımlamak, işlevsel ve görsel tanımlamaları hazırlamak ve sunmak,

s)Uygun donanımları ve altyapı hizmetlerini sağlamak,

t)Çoklu ortam uygulamaları için görsel ve fonksiyonel tasarım yapmak,

u)Navigasyon, temel tasarım ve storyboard?ı hazırlamak,

v)Kullanıcı arayüzünü, görsel çekiciliği ve fonksiyonel tasarımı hazırlamak,

w)Medya türlerini ve dağıtım platformunu belirlemek,

x)Geliştirme ve değerlendirme için prototip üretmek,

y)Tasarımı işletme amaçları açısından analiz etmek,

z)Tasarım sürecini belgelendirmek,

aa)Çoklu ortam tasarımını uygulamak,

bb)Uygulama bileşenlerini oluşturmak ve birleştirmek,

cc)Yeniden kullanılabilir bileşenleri tanımlamak, oluşturmak ve birleştirmek,

dd)Etkileşimi desteklemek için veritabanı bağlantısını uygulamak,

ee)Fonksiyonel ve kullanıcı arayüz tasarımını uygulamak,

ff)Bakım kolaylığı ve güncellemeler yönünden tasarımı iyileştirmek,

gg)Çoklu ortam prodüksiyonu sağlamak,

hh)Metin ve scriptleri geliştirmek, değerlendirmek ve gözden geçirmek

ii)Medya üretim ve tedariğinin yasal ve telif hakları gereksinimlerini karşılamak,

jj)Mevcut medya ve içerik kaynaklarını belirlemek,

kk)Müşteri ve ekip üyeleri ile geliştirme ve güncelleme işlemlerine katılmak,

ll)Proje haritalamasını gerçekleştirmek,

mm)İçerik öğelerini oluşturmak ve elde etmek,

nn)Web sayfalarını ve çoklu ortam uygulamalarını test etmek,

oo)Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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