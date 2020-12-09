Webo'ya ırkçılık yapan hakeme Demba Ba'dan tepki: "Sen ırkçısın!''
Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından kulübede kırmızı kart gören Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Pierro Webo, olayda hakemin kendisine ırkçılık söylemlerinde bulunduğunu belirtince ortalık karıştı. Demba Ba'nın ise sözleri maça damgasını vurdu.
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