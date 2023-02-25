Wei Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wei Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wei Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wei Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wei Chen 14 Şubat 1998 tarihinde Shangrao, Jiangxi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈威 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wei Chen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wei Chen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 12 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Wei Chen'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Wei Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wei Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wei Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wei Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2017 yılında SH SIPG

Wei Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wei Chen şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Wei Chen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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