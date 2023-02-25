Wei Cui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wei Cui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wei Cui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wei Cui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wei Cui 16 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 崔巍 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wei Cui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wei Cui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 2 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Wei Cui'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wei Cui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wei Cui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wei Cui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wei Cui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SD Taishan Res.

27 Ağustos 2013 yılında Loures

30 Haziran 2014 yılında SD Taishan Res.

1 Ocak 2015 yılında SD Luneng

15 Temmuz 2016 yılında SD Taishan Res.

1 Ocak 2017 yılında SD Luneng

25 Şubat 2018 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2018 yılında SD Luneng

2 Şubat 2019 yılında MZ Hakka

Wei Cui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wei Cui şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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