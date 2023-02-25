Wei Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wei Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wei Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wei Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wei Liu 7 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘伟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wei Liu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 9 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Wei Liu'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Wei Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wei Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wei Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wei Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında JS Suning Res.

1 Ocak 2016 yılında JS Suning

9 Mart 2018 yılında NT Zhiyun

Wei Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wei Liu şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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