Wei Long kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wei Long Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wei Long adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wei Long Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wei Long 22 Ocak 1995 tarihinde Wuhan, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 龙威 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wei Long Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wei Long, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Wei Long'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wei Long Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wei Long isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wei Long Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wei Long futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında WH Zall

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2016 yılında HN Jianye

14 Ocak 2020 yılında ZJ E. Greentown

Wei Long Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wei Long şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Wei Long Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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