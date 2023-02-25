Wei Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wei Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wei Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wei Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wei Wang 22 Haziran 1989 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王伟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wei Wang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 19 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Wei Wang'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wei Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wei Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wei Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wei Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2014 yılında QD Jonoon

28 Şubat 2017 yılında SH Shenhua

27 Şubat 2020 yılında QD Huanghai

11 Kasım 2020 yılında SH Shenhua

2 Nisan 2021 yılında QD FC

19 Mart 2022 yılında MZ Hakka

Wei Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wei Wang şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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