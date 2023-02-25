Wei Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wei Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wei Wu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wei Wu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wei Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wei Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wei Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wei Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wei Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wei Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wei Wu 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴伟 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wei Wu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 4 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Wei Wu'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Wei Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wei Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Wei Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wei Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2015 yılında HZ Greentown

15 Temmuz 2016 yılında ZJ FC Res.

1 Şubat 2017 yılında HZ Greentown

28 Şubat 2018 yılında TJ Quanjian

4 Şubat 2020 yılında DL Pro

Wei Wu kimdir

Wei Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wei Wu şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Wei Wu nereli

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