Wei Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wei Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wei Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wei Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wei Zhang 28 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张卫 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wei Zhang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wei Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Wei Zhang'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wei Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wei Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wei Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wei Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2013 yılında SH East Asia

1 Şubat 2013 yılında SH Port Res.

1 Ocak 2014 yılında SH East Asia

26 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Aralık 2022 yılında SH Port

Wei Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wei Zhang şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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