Weicheng Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weicheng Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weicheng Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weicheng Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weicheng Liu 14 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘鍏成 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weicheng Liu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Weicheng Liu'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Weicheng Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weicheng Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Weicheng Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weicheng Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında QD Jonoon

15 Temmuz 2016 yılında Hainiu Res.

1 Ocak 2017 yılında QD Jonoon

4 Ağustos 2022 yılında LN SY Urban

31 Aralık 2022 yılında QD Hainiu

Weicheng Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weicheng Liu şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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