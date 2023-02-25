Weifeng Ran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weifeng Ran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weifeng Ran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weifeng Ran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weifeng Ran 18 Nisan 2002 tarihinde Chengdu, Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 冉伟枫 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weifeng Ran Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Weifeng Ran'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 28 Şubat 2027 tarihinde bitmektedir.

Weifeng Ran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weifeng Ran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Weifeng Ran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weifeng Ran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Kasım 2019 yılında CD Rongch. Res.

1 Nisan 2021 yılında CD R.C. U21

5 Mayıs 2022 yılında CD Rongcheng

Weifeng Ran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weifeng Ran şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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