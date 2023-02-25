Weiguo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weiguo Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Weiguo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Weiguo Liu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Weiguo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weiguo Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Weiguo Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weiguo Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weiguo Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weiguo Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weiguo Liu 3 Mayıs 1992 tarihinde Tianjin şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘伟国 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weiguo Liu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Weiguo Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Weiguo Liu'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Weiguo Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weiguo Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Weiguo Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weiguo Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2011 yılında DL Aerbin

10 Temmuz 2015 yılında GZ Evergrande

25 Şubat 2016 yılında Liaoning FC

31 Aralık 2016 yılında GZ Evergrande

1 Ocak 2017 yılında GuaZ FC Res.

23 Haziran 2017 yılında YC Helanshan

31 Aralık 2017 yılında GuaZ FC Res.

28 Şubat 2019 yılında IM Zhongyou

31 Aralık 2019 yılında GuaZ FC Res.

1 Ocak 2020 yılında GZ Evergrande

8 Nisan 2022 yılında CC Yatai

Weiguo Liu kimdir

Weiguo Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weiguo Liu şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

2006-2010 Shandong Luneng

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Weiguo Liu nereli

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