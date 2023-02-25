Weihui Rao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weihui Rao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weihui Rao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weihui Rao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weihui Rao 25 Mart 1989 tarihinde Xingning, Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 饶伟辉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weihui Rao Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Weihui Rao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 12 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Weihui Rao'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Weihui Rao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weihui Rao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Weihui Rao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weihui Rao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2019 yılında Renhe Reserve

12 Mart 2020 yılında CC Yatai

Weihui Rao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weihui Rao şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Weihui Rao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 23 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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