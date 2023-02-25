Weijia Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weijia Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weijia Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weijia Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weijia Sun 28 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙唯嘉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weijia Sun Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Weijia Sun'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Weijia Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weijia Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Weijia Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weijia Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında QD Hainiu U21

1 Mayıs 2022 yılında QD Hainiu

Weijia Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weijia Sun şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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