Weijie Xiao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weijie Xiao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weijie Xiao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weijie Xiao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weijie Xiao 20 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 肖威杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weijie Xiao Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Weijie Xiao'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Weijie Xiao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weijie Xiao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Weijie Xiao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weijie Xiao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2021 yılında WH Three Towns

29 Nisan 2022 yılında HN Star

31 Aralık 2022 yılında WH Three Towns

Weijie Xiao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weijie Xiao şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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