Weijun Xie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weijun Xie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weijun Xie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weijun Xie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weijun Xie 14 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 谢维军 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weijun Xie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 25 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Weijun Xie'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Weijun Xie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weijun Xie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Weijun Xie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weijun Xie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ZH Suoka

31 Aralık 2016 yılında GuaZ FC Res.

1 Temmuz 2017 yılında LS UCI

31 Aralık 2017 yılında GuaZ FC Res.

25 Şubat 2018 yılında TJ Teda

Weijun Xie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weijun Xie şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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