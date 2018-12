"WELCOME" projesinin yaygınlaştırma ve değerlendirme faaliyeti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliğince yürütülen Göçmen Eğitiminde İşyeri ile Zenginleştirilmiş Dil Kursu (Workplace Enriched Language Course for Migrant Education-WELCOME) projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü'nce hayata geçirilen WELCOME projesi kapsamında düzenlenen ve 3 farklı oturumu içeren etkinlikte proje tanıtım faaliyeti ve çalıştayı ile kulis çalışması gerçekleştirildi.

Topkapı'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe çeşitli kamu kuruluşlarından, üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Etkinlikte, "Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek" programıyla ilgili bilgilendirme ve açık çağrılarının duyurusu yapıldı. Öte yandan, proje ürünlerinin tanıtımı yapılarak ürünlerin yaygınlaştırılmasına ve hedef kitlelere ulaşımının sağlanması ve değerlendirilmesine katkı sunmak amacıyla katılımcıların görüş ve önerileri de alındı.

- Proje hakkında

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen WELCOME projesi Erasmus+ Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek Programı kapsamında Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından destekleniyor.

Almanya'nın Hessen bölgesinden Sosyal Hizmetler ve Uyum Bakanlığının koordinatörlüğünde Avusturya ve Yunanistan ile birlikte toplamda 4 farklı ülkenin iş birliğiyle 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren faaliyetleri gerçekleştirilen proje, 30 Aralık 2018 tarihinde tamamlanacak.



Projede, inşaat sektöründe çalışan göçmenlerin mesleki yetkinliklerinin artırılması yoluyla toplumsal uyumlarının desteklenmesi ve iş yeri ile bütünleşmiş dil eğitimi uygulamalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcılarına, işletmelere veri ile tavsiye sunan ve "WELCOME Paketi" adı altında bir araya getirilen "WELCOME Metodoloji Rehberi ve WELCOME ECVET Müfredat Tavsiyeleri Ürünleri"nin de oluşturulduğu projede, politika yapıcılara ve karar alıcılara hitap eden "WELCOME Politika Tavsiyeleri" de geliştirildi.







