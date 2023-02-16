Welington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Welington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Welington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Welington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Welington 19 Şubat 2001 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Welington Damascena Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Welington Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGON yapmaktadır. Welington, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Welington'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Welington Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_01welington/

Welington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Welington isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Welington Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Welington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında São Paulo

Welington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Welington şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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