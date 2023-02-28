Welington Taira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Welington Taira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Welington Taira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Welington Taira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Welington Taira 10 Nisan 1996 tarihinde Itariri şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Welington Matsukichi da Silva Taira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Welington Taira Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Welington Taira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Welington Taira'nin FC Bălți ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Welington Taira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taira_96/

Welington Taira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Welington Taira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Welington Taira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Welington Taira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cascavel-PR

1 Temmuz 2019 yılında Linense-SP

23 Şubat 2021 yılında Macaé

1 Temmuz 2021 yılında FC Bălți

Welington Taira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Welington Taira şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.