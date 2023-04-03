Wellington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wellington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Wellington kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wellington ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.