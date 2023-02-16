Wellington Rato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wellington Rato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wellington Rato kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wellington Rato ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wellington Rato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wellington Rato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wellington Rato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wellington Rato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wellington Rato 28 Haziran 1992 tarihinde Japeri şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wellington Soares da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wellington Rato Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RCF SPORTS yapmaktadır. Wellington Rato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wellington Rato'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Wellington Ratoboyu ve yaşı kaç

Wellington Rato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wellington Rato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wellington Rato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wellington Rato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında GO Audax

1 Ocak 2012 yılında Audax-RJ

1 Ocak 2015 yılında Dom Bosco

1 Temmuz 2015 yılında Red Bull

29 Kasım 2016 yılında AA Caldense

1 Temmuz 2017 yılında Sampaio Corrêa

4 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

18 Aralık 2018 yılında Joinville-SC

24 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

12 Aralık 2019 yılında Ferroviário-CE

6 Ekim 2020 yılında Atlético-GO

1 Nisan 2021 yılında V-V. Nagasaki

31 Aralık 2021 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2023 yılında São Paulo

Wellington Rato kimdir

Wellington Rato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wellington Rato şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Wellington Rato nereli

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