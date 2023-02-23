Welton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Welton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Welton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Welton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Welton 6 Ağustos 1997 tarihinde Paranavaí şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Welton Felipe Paraguá de Melo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Welton Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordeste Agenciamento yapmaktadır. Welton, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Welton'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Welton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/welton_paragua17/

Welton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Welton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Welton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Welton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2021 yılında Botafogo

4 Ocak 2022 yılında Levski Sofia

Welton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Welton şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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