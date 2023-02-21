Wendel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wendel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wendel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wendel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wendel 1 Nisan 2001 tarihinde Limeira, SP şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wendel da Silva Ramos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wendel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wendel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist 1925 Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist 1925 Kharkiv takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Wendel'nin Metalist 1925 Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wendel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wendel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wendel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wendel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ağustos 2021 yılında FK Vovchansk

20 Ağustos 2022 yılında Metalist 1925

Wendel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wendel şuan Metalist 1925 Kharkiv takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Inter de Limeira, XV de Piracicaba

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.