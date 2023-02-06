Wendell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wendell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wendell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wendell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wendell 14 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wendell Fernandes da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wendell Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wendell, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wendell'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wendell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wendell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Wendell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wendell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Ceará SC

Wendell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wendell şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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